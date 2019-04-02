والدة غولدين: نتنياهو وعدنا بألا يتوصل لهدنة مع حماس دون عودة الجنود

رام الله - دنيا الوطنقالت لئيا غولدين والدة الجندي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدني بألا تكون هناك هدنة مع حماس دون عودة الجنود.وأضافت غولدين في لقاء إذاعي عبر راديو 103 الإسرائيلي تعقيباً على أنباء صفقة تبادل أسرى مع حماس : "كفاحنا لإعادة هدار وأورون من الأسر لم ينته بعد، لدينا وعد من نتنياهو بأنه لن تكون هناك تهدئة مع حماس ولن يكون هناك إعادة إعمار لغزة دون عودة الجنود، الآن نسمع أن نتنياهو سيرسل الأموال والمساعدات لغزة دون شرط عودة الجنود".وتساءلت: "هل تقدمون مساعدات إنسانية إلى غزة؟ هدار وأورون قضيتهم إنسانية أيضا مقابل تلك الإنسانية، هناك حملة إسكات جنونية هنا".وتابعت: "أخبرني المراسلون العسكريون أن إعادة الجنود غير مرتبط بالتهدئة مع حماس، كيف ليس له علاقة لها؟ تم إرسال الجنود لغزة دفاعا عن إسرائيل، كيف لا يوجد صلة لهم؟".