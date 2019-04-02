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دولي

يلدريم: الانتخابات البلدية باسطنبول لم تُحسم بعد والنتائج قد تتغير

يلدريم: الانتخابات البلدية باسطنبول لم تُحسم بعد والنتائج قد تتغير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول، بن علي يلدريم، إن الأمور لم تحسم بعد في اسطنبول وأن النتيجة المعلنة للانتخابات قد تتغير.

وأقر بن علي يلدريم، أن منافسه في الانتخابات المحلية على رئاسة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو قد حصل وفق النتائج الأولية على أصوات أكثر منه بنحو 25 ألف صوت.

وشدد يلدريم، على أن هناك 319 ألفا و500 صوت ملغاة، وهذه الأصوات تبلغ 10 أضعاف الفرق الذي بينه وبين منافسه، إضافة إلى بعض التجاوزات والأخطاء، لافتا إلى أن هذا الفرق قد يغير النتيجة.

وأضاف يلدريم، الذي كان يرأس البرلمان واستقال خصيصا للمنافسة على رئاسة بلدية اسطنبول: "نعرف كيف نقدم التهاني، ولكن الأمور لم تنته بعد".

واستبعد يلدريم إمكانية إعادة الانتخابات مشيرا أن هذا الأمر غير وارد، لافتاً إلى أنه اجتهد طوال حياته من أجل القيام بأمور إيجابية للشعب، وتعهد بمواصلة خدمة البلد والشعب في أي موقع يكون فيه.

وأكد أن القرار الأخير لسكان اسطنبول، فهم الذين أدلوا بأصواتهم ونكنّ كل الاحترام لإرادتهم"، ووجه شكره للجميع على حد سواء، ممن أدلوا بأصواتهم لصالحه أو امتنعوا عن التصويت له.

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