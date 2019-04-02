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شؤون فلسطينية

تأهب إسرائيلي ..1400 أسير سيخوضون إضراباً عن الطعام الأحد القادم

تأهب إسرائيلي ..1400 أسير سيخوضون إضراباً عن الطعام الأحد القادم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف التلفزيون (الإسرائيلي) الليلة، أن إسرائيل تقوم بإجراءات خاصة احتياطية لمواجهة إضراب 1400 أسيراً عن الطعام والماء المزمع يوم الأحد القادم.

وقال مراسل الشرطة للتلفزيون (الإسرائيلي) بأن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي طلب من الجيش تجنيد أطباء احتياط لاتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة هذا الاضراب الذي سيأتي قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية ويشكل خطراً أمنيا على إسرائيل.

وفي ذات الإطار، قال مراسل الشرطة بان إسرائيل تستعد بعدة خطوات منها:

1- استدعاء أطباء احتياط.

2- إقامة مراكز طبية في داخل مراكز السجون.

3- استنفار أمني في الضفة وغزة والقدس لأنه سيقوم بإشعال الرأي العام الفلسطيني.

4- تشديد جلعاد اردان بأنه لن يستجيب لمطالب الاسرى.

5- "إسرائيل" تقول أنها لن تقوم بمفاوضات مع الاسرى مهما حدث.

6- يتوقع انهيار صحي سريع للأسرى إذا ما اضربوا عن الطعام، والحديث ان 25 اسيرا سيبدأون بالإضراب عن الماء.

وقالت المذيعة: لدينا أسبوع على أمل أن يتم التوصل إلى أي تفاهمات لإلغاء الاضراب.

من جهة أخرى، قال مراسل التلفزيون الاسرائيلي للشؤون العربية بأن أسرى الجبهة الشعبية والديمقراطية سينضمون للإضراب إلى جانب أسرى الجهاد الاسلامي وبعض أسرى حركة فتح، ولم يستبعد انضمام القائد في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي للإضراب.

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