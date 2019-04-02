عاجل

  • الدعليس: جزء من التفاهمات ستنفذ قبل الانتخابات الإسرائيلية وأخرى بعدها

  • الدعليس: الوفد الأمني المصري حمل الجداول الزمنية لتنفيذ التفاهمات

دولي

بسابقة للهند.. صاروخ واحد يضع 29 قمراً صناعياً دفعة واحدة بثلاث مدارات

بسابقة للهند.. صاروخ واحد يضع 29 قمراً صناعياً دفعة واحدة بثلاث مدارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وضع صاروخ هندي، أمس الاثنين، أقماراً صناعية وأجنبية في ثلاثة مدارات مختلفة خلال رحلة واحدة، في سابقة بالنسبة للبلاد تعد خيارا قليل التكلفة قد يعزز سمعتها كرائد لعمليات الإطلاق الرخيصة.

يأتي إطلاق قمر صناعي محلي للمخابرات و28 قمراً صناعياً أجنبياً بعد أقل من أسبوع من استخدام الهند صاروخاً مضاداً للأقمار الصناعية لإسقاط أحد أقمارها في استعراض لقدرة لم تكن تملكها سوى الصين وروسيا والولايات المتحدة، وفق ما أوردت إذاعة (مونتيكالو) الدولية.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية التي تديرها الدولة إن 24 قمرا صناعيا من الولايات المتحدة واثنين من ليتوانيا وواحداً من إسبانيا وآخر من سويسرا وضعت في المدارات خلال عملية الإطلاق أمس الاثنين، فضلاً عن قمر إميسات الهندي.

وقال رئيس المنظمة، كيه. سيفان، بعد إطلاق الصاروخ من ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند: "تحظى هذه المهمة بالذات بخصوصية كبيرة بالنسبة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية".

وأضاف في خطاب ألقاه "هذه أول مرة ينفذ فيها صاروخ إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (بي.إس.إل.في) ثلاث مهام مدارية في رحلة واحدة".

وأضاف أن المنظمة تسعى إلى إتمام 30 مهمة أخرى خلال العام الجاري، بما يشمل ثاني مهمة لبرنامج استكشاف القمر التي تعرف باسم تشاندرايان-2. وكان سيفان قال في وقت سابق لوسائل الإعلام إن عملية الإطلاق إلى ثلاثة مدارات ستساعد في خفض التكاليف.

ومن بين الأقمار الصناعية التي تضمنها الإطلاق اليوم الاثنين 20 قمرا صناعيا لتصوير الأرض تابعة لشركة (بلانيت لابز) وهي شركة خاصة لتشغيل الأقمار الصناعية مقرها سان فرانسيسكو.

وأضافت المنظمة أن اثنين من الأقمار الصناعية، واحد من ليتوانيا وآخر من سويسرا، سيُستخدمان في التقنية الجديدة التي تعرف باسم "إنترنت الأشياء" التي توصل أجهزة مختلفة بالشبكة العنكبوتية.

وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنظمة على عملية الإطلاق وقال إن حكومته تعمل على إثارة اهتمام المواطنين بالعلم واحترامهم للعلماء.

وترغب منظمة أبحاث الفضاء الهندية في أن تصنع شركات مثل هندوستان إيرونوتيكس المملوكة للدولة ومجموعة لارسن آند توبرو صواريخها في المستقبل.

وقالت الهند العام الماضي إنها تتوقع إنفاق أقل من 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) على أول بعثة مأهولة ترسلها إلى الفضاء المقرر إطلاقها بحلول عام 2022، ما يشير إلى أنها ستكون على الأرجح أرخص من مشروعات مشابهة لدى الولايات المتحدة والصين.

وتكلّف إطلاق الهند بعثة غير مأهولة في عام 2014 إلى المريخ 74 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة ببعثة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى الكوكب التي بلغت تكلفتها 671 مليون دولار.

أخبار ذات صلة

يلدريم: الانتخابات البلدية باسطنبول لم تُحسم بعد والنتائج قد تتغير

يلدريم: الانتخابات البلدية باسطنبول لم تُحسم بعد والنتائج قد تتغير

مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بقصف هندي لكشمير

مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بقصف هندي لكشمير

المثليون في إسرائيل يؤيدون غانتس على حساب نتنياهو

المثليون في إسرائيل يؤيدون غانتس على حساب نتنياهو

قراصنة مجهولون يخترقون مواقع إسرائيلية

قراصنة مجهولون يخترقون مواقع إسرائيلية

روسيا تُعلن عن مسابقة للكذب في أمريكا

روسيا تُعلن عن مسابقة للكذب في أمريكا

زعيمة ميرتس زاندبرغ تطالب بفتح ملف 6000 ضد نتنياهو

زعيمة ميرتس زاندبرغ تطالب بفتح ملف 6000 ضد نتنياهو

فنزويلا: الضرر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي هائل

فنزويلا: الضرر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي هائل

الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 13 سيدة و42 طفلاً والقدس تتصدر قائمة المعتقلين خلال آذار

الاحتلال يعتقل 13 سيدة و42 طفلاً والقدس تتصدر قائمة المعتقلين خلال آذار

الاحتلال يهدم منزلا في بيت جالا

الاحتلال يهدم منزلا في بيت جالا

الاحتلال يستدعي أمين سر &#34;فتح&#34; في سلفيت ورئيس البلدية

الاحتلال يستدعي أمين سر "فتح" في سلفيت ورئيس البلدية

المالكي: طلبنا من الأمانة العامة وضع آليات لمتابعة وتنفيذ قرارت القمم العربية

المالكي: طلبنا من الأمانة العامة وضع آليات لمتابعة وتنفيذ قرارت القمم العربية

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة بالخطأ

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة بالخطأ

خلال مواجهات في قلنديا..استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

خلال مواجهات في قلنديا..استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال تعيد اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

قوات الاحتلال تعيد اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

منوعات

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

مصمم فستان رانيا يوسف &#34;الشفاف&#34;: &#34;عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه&#34;

مصمم فستان رانيا يوسف "الشفاف": "عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه"

ماهو سر اختيار النجمات &#34;الفوتوسيشن&#34; بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

ماهو سر اختيار النجمات "الفوتوسيشن" بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

أحمد الفيشاوي يثبت عمليًا عدم انفصاله عن زوجته ندى الكامل بصورة

أحمد الفيشاوي يثبت عمليًا عدم انفصاله عن زوجته ندى الكامل بصورة

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

عربي

هل تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بقضية مخلة بالآداب؟

هل تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بقضية مخلة بالآداب؟

حزب الله: زعماء عرب يلومون أنفسهم لأنه لم يفتحوا ذراعيهم لإسرائيل منذ زمن

حزب الله: زعماء عرب يلومون أنفسهم لأنه لم يفتحوا ذراعيهم لإسرائيل منذ زمن

السعودية تستلم منظومة &#34;ثاد&#34; الأمريكية قريبًا

السعودية تستلم منظومة "ثاد" الأمريكية قريبًا

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل