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شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلا في بيت جالا

الاحتلال يهدم منزلا في بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال رافقها الجرافات، اقتحمت منطقة بير عونة وسط اجراءات وتدابير أمنية مكثفة، من خلال اغلاق المنطقة ومنع المواطنين من الوصول اليها .

وأضاف بريجية، أن الجرافات شرعت بهدم منزل المحامية باسمه عيسى المكون من ثلاثة طوابق، بحجة عدم الترخيص، مشيرا الى أن المنطقة ذاتها تتعرض منذ فترة الى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخلله هدم عدد من المنازل واخطار أخرى، بهدف تفريغها من أصحابها.

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