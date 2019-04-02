المثليون في إسرائيل يؤيدون غانتس على حساب نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أنه وفقًا للمسح الذي أجرته جمعية المثليين قبل الانتخابات التي ستجري في الأسبوع المقبل، قال 31% من المثليين انهم سيصوتون لحزب ازرق ابيض، بقيادة غانتس، فيما قال 23٪ فقط إنهم سيصوتون لحركة ميرتس، ما يعني انخفاض قوة الحزب بين هذه المجموعة من الناخبين، الذين قال 30٪ منهم إنهم أيدوا الحزب في انتخابات عام 2015.وحسب الاستطلاع يؤيد 24٪ من المثليين حزب العمل، وهذا يعني، أيضا، تراجع نسبة التأييد لهذا الحزب، مقارنة في انتخابات 2015، حيث صوت 31٪ من المثليين للمعسكر الصهيوني. وحصل الليكود على 6٪ من الأصوات، مقابل 9٪ في عام 2015.وأعلن 4.5٪ من المثليين أنهم سيصوتون لصالح حزب هوية برئاسة موشيه فيجلين، وسيصوت نسبة مماثلة لحزب جسر برئاسة أورلي ليفي-أبكسيس.وقال 1.6٪ إنهم سيصوتون لحزب كلنا، وقال 1٪ إنهم سيصوتون لليمين الجديد. تم إجراء الاستطلاع عن طريق استبيان عبر الإنترنت شارك فيه حوالي 550 شخصًا.