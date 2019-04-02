قناة إسرائيلية: الرئيس البرازيلي سيوفي بوعده ولكنه يريد أن تتم الأمور بهدوء
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية اليوم الثلاثاء: إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونار، سينفذ بوعده بنقل السفارة إلى القدس.
ووفق قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، فإن الرئيس البرازيلي، قال الليلة الماضية إنه سيوفي بوعده بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس، لكنه "يريد التأكد من أن الأمور تتم بهدوء، لأن البرازيل مهتمة بإقامة علاقات جيدة مع الجميع".
قالت مصادر إسرائيلية اليوم الثلاثاء: إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونار، سينفذ بوعده بنقل السفارة إلى القدس.
ووفق قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، فإن الرئيس البرازيلي، قال الليلة الماضية إنه سيوفي بوعده بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس، لكنه "يريد التأكد من أن الأمور تتم بهدوء، لأن البرازيل مهتمة بإقامة علاقات جيدة مع الجميع".
وكان الرئيس البرازيلي وصل إسرائيل صباح أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
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