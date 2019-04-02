السعودية تستلم منظومة "ثاد" الأمريكية قريبًا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام دولية، بأن شركة (لوكهيد مارتن) اقتربت من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع السعودية صواريخ (ثاد) للدفاع الجوي.ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فإن وزارة الدفاع الأمريكية قد توقع العقود لاحقا على أقرب تقدير، حيث كانت صفقة (ثاد) مع السعودية قيد النقاش منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016 وصادق عليها الكونغرس الأمريكي عام 2017.ووقع مسؤولون أمريكيون وسعوديون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اتفاقات تضفي الصبغة الرسمية على صفقة شراء المملكة 44 منصة إطلاق "ثاد"، و360 صاروخا اعتراضيا، و16 مركز تحكم، و7 رادارات بقيمة 15 مليار دولار.وتبدأ فترة تنفيذ الصفقة من 28 فبراير 2019 حتى 31 أكتوبر 2026.