عياش: السلطات المصرية تعتقل أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ رفح

خاص دنيا الوطناعتقلت السلطات المصرية صباح اليوم الثلاثاء، أربعة صيادين فلسطينيين، قبالة شواطئ مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وأفاد رئيس نقابة الصيادين، نزار عياش في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن زورقاً مصرياً اعتقل الصيادين، صهيب منير أبو سلمية، والأشقاء الثلاثة مصعب ورأفت وخالد خليل قنن، دون ذكر الأسباب.