قراصنة مجهولون يخترقون مواقع إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية، الثلاثاء، إن قراصنة نجحوا في اختراق بعض المواقع الإسرائيلية قبل أن تستعيد نفسها وتعود للعمل بشكل طبيعي.وأوضحت الإذاعة، أن عملية الاختراق تمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، موضحةً أنها جزء من عملية تتم في مثل هذا الشهر من كل عام من قبل قراصنة يهاجمون إسرائيل ضمن تأييدهم للفلسطينيين.وأشارت الإذاعة، إلى أن ذروة هذه العمليات تتم في الرابع من نيسان/أبريل من كل عام، مشيرةً إلى أن المواقع التي اخترقت تتبع لشركات وبلديات، كما تتوقع أن يتم اختراق المزيد من المواقع خلال الأيام المقبلة خاصة الحكومية.