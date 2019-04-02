روسيا تُعلن عن مسابقة للكذب في أمريكا

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، عن تنظيم مسابقة أفضل خبر كاذب في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وذلك بعد انهيار التحقيق الأمريكي في تدخل موسكو بالانتخابات الأمريكية.





رام الله - دنيا الوطنوقالت السفارة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "الآن، وبعد أن أنجز مولر تحقيقه، نود الإعلان عن مسابقة لأفضل الأخبار الكاذبة حول قضية التدخل الروسي".يذكر أن فريق التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وتفويز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، قد أعلن برئاسة المدعي روبرت مولر مؤخراً أنه لم يكشف عن أي أدلة تدين روسيا، مؤكداً بذلك براءة ترامب من تهمة التخابر مع روسيا التي ما انفك خصومه يحاولون تلفيقها له.