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السعودية تدفع ملايين الدولارات لأبناء "خاشقجي"

السعودية تدفع ملايين الدولارات لأبناء "خاشقجي"
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (واشنطن بوست): إن أبناء الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، العام الماضي في اسطنبول، تسلموا بيوتا بملايين الدولارات، ويتقاضون مبالغ شهرية ضخمة تعويضا من السلطات السعودية.

وأكدت الصحيفة، أن البيوت تقع في مجمع سكني في جدة غرب السعودية، وتبلغ قيمة كل منها أربعة ملايين دولار، كما وتضاف إلى ذلك دفعات شهرية لكل واحد من الأبناء الأربعة، بأكثر من عشرة آلاف دولار، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين اثنين، حالي وسابق، وكذلك عن أشخاص مقربين من العائلة.

ورجّحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجي "يحصلون أيضا على دفعات أعلى بكثير، بل بضعة ملايين من الدولارات لكلّ واحد منهم في إطار مفاوضات "الفدية" التي يتوقع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلت (روسيا اليوم).

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