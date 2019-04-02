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زعيمة ميرتس زاندبرغ تطالب بفتح ملف 6000 ضد نتنياهو

زعيمة ميرتس زاندبرغ تطالب بفتح ملف 6000 ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ارسلت زعيمة حزب ميرتس تمار زاندبرغ اليوم الاثنين رسالة الى مراقب الدولة "يوسيف شبيرا" تطلب فيها بفتح ملف تحقيق ضد"شبكة المستفزين" التابعة لزعيم الليكود بنيامين نتنياهو والتي تحرض على زرع الفتنة والكراهية.

وتم الكشف عن مشروع المستفزين الأكبر الذي يظهر ان حزب الليكود يشغّل شبكة سرية تحمل هويات مزيفة عبر الانترنت بهدف استخدامها لصالح الحملة الانتخابية.

وقالت زاندبرغ:" ملف 6000 هو الاخطر كونه يزرع التحريض ويشجع على العنف وتفكيك المجتمع الاسرائيلي كل ذلك من اجل التشبث في سدة الحكم وعليه وجب التحقيق في هذه القضية الخطيرة".

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