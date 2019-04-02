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شؤون فلسطينية

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة الخليل الأساسية في مدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تمركزت في محيط المدرسة الخليل، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والمعلمين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

من جهة أخرى، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بلاغات، لمراجعة مخابراتها في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وسلمت كلا من: طارق عبد الباسط التميمي، ومحمد أنس سلهب التميمي بلاغين لمراجعة مخابراتها. كما داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واستدعت المواطن حمزة علي عوض.

وفي بلدة دورا جنوبا، فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، عرف من أصحابها: المواطن عطا الدراويش.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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