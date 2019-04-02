الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته جعلت إيران تدفع ثمن سلوكها الشرير، مشيراً إلى أنه حققا نجاحاً كبيرا في هذا الاتجاه.

وأوضحت الوكالة، أن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.