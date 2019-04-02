بسبب قطاع غزة.. سجن تسعة جنود إسرائيليين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه سلطات الاحتلال حكمت على تسعة جنود إسرائيليين من الكتيبة 51 لواء جولاني، بالسجن 20 يوماً لرفضهم المشاركة في تدريبات تحاكي عملية برية في قطاع غزة.







وأشارت إلى أن "زميلهم كان معاقبا بسبب تصرفات سيئة وغير مقبولة بالموقع، بينها إهمال السلاح وكتابة شعارات على أعلام ورايات الوحدة ومخالفة أوامر رؤسائه".

وأوضحت الصحيفة، أن الجنود التسعة يخدمون في الفرقة التنفيذية من الكتيبة 51 وكانوا متواجدين في قاعدة "تساليم" العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم تعليمات الخروج إلى التدريبات التي كانت تحاكي عملية برية في غزة.وأضافت: "الجنود تضامنوا مع زميل لهم في الوحدة كان معاقبا، ورفضوا الانصياع للأوامر وهم في حالة تأهب استعدادا لتدريبات تحاكي عملية عسكرية برية في غزة".