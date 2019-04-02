خلال مواجهات في قلنديا..استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني إثر إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا، شمال القدس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)وقالت (وفا): إن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخران بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.ونقلت عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب من مسافة قريبة في شارع المطار قرب المخيم.وأضافت المصادر: أنه تم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، الأشقاء إبراهيم ويوسف ورجب نعمان مطير.