هل ستُعيد وزارة المالية رواتب الموظفين الحكوميين والجرحى المقطوعة في غزة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية، مصير الموظفين المقطوعة رواتبهم منذ عدة أشهر سواء في فئات الموظفين بالقطاع العام أو فئات الأسرى والشهداء والجرحى.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، لـ "دنيا الوطن"، إن وزارة المالية في حكومة تسيير الأعمال لن تُعيد هذا الشهر أي من الرواتب المقطوعة، وتحديداً رواتب فئات الشهداء والأسرى والجرحى.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية أكدت لكافة الجهات عدم إعادة أي راتب خلال الشهر الجاري، مبينةً أن الأمر سيظهر واضحاً بعد صرف الرواتب عبر البنوك اليوم الثلاثاء.
يذكر أن وزارة المالية والتخطيط، أعلنت عن صرف كامل مخصصات رواتب الشهداء والأسرى والأسرى المحررين والجرحى عن شهر آذار/ مارس الماضي، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن رواتب الموظفين العموميين، ستصرف كذلك بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصى 10000 للوزراء، ومن في حكمهم، والقضاة، والسلك الدبلوماسي.
وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، برفض استلام قيمة المقاصة، مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقاً من طرفنا.
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