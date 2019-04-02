هل ستُعيد وزارة المالية رواتب الموظفين الحكوميين والجرحى المقطوعة في غزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية، مصير الموظفين المقطوعة رواتبهم منذ عدة أشهر سواء في فئات الموظفين بالقطاع العام أو فئات الأسرى والشهداء والجرحى.







وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، لـ "دنيا الوطن"، إن وزارة المالية في حكومة تسيير الأعمال لن تُعيد هذا الشهر أي من الرواتب المقطوعة، وتحديداً رواتب فئات الشهداء والأسرى والجرحى.







وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية أكدت لكافة الجهات عدم إعادة أي راتب خلال الشهر الجاري، مبينةً أن الأمر سيظهر واضحاً بعد صرف الرواتب عبر البنوك اليوم الثلاثاء.





