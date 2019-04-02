قوات الاحتلال تعيد اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

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رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال القيادي في حركة حماس، حسن يوسف.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت، وداهمت منزل رئيس بلديتها عبد الكريم زبيدي وسلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها.