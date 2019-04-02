الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً لطيفاً، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.