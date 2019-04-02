عاجل

  • المالكي: للأسف هذا هو الواقع العربي ولا يجب أن نرفع سقف توقعاتنا

  • المالكي: لا زلنا نتابع ونتصل ونرجو من هذه الدول العربية تشكيل وفد بخصوص البرازيل

  • المالكي: نحن نجد أنفسنا نحن كفلسطينيين ندفع أثماناً ضمن الحد الأدنى لهذه القمم العربية

  • المالكي: هذه القمم في نهاية المطاف تلتقي في الحد الأدني وليس الحد الأعلى

  • المالكي: لا نستطيع أن نطبقها على واشنطن كيف يمكن أن نطبقها على دول أخرى

  • المالكي: تخوفاتنا أن نلتقي العام القادم ونحن لا زلنا نتحدث عن وضع آليات تنفيذية

  • المالكي: بعد مرور عام نحن بعيدون كل البعد عن قرارات قمة القدس

  • المالكي: تعليمات الرئيس بأن نستمر في المطالبة بتشكيل مرجعية لتحديد آليات مثل هذه القرارات

  • المالكي: نحن الدولة الوحيدة التي طالبت بأن ترتبط هذه القرارت بآليات تنفيذية

  • المالكي: للأسف الشديد القرارات التي تصدر عن القمم العربية تفتقد لآليات تنفيذية

  • المالكي: طلبنا من الأمانة العامة وضع آليات لمتابعة وتنفيذ قرارت القمم العربية

شؤون فلسطينية

بعد الجولات المكوكية للوفد المصري.. ما مستقبل تفاهمات التهدئة بغزة؟

بعد الجولات المكوكية للوفد المصري.. ما مستقبل تفاهمات التهدئة بغزة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
لا زال الوفد الامني المصري يواصل جولاته المكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، سعيا منه لتنفيذ تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

المقاومة الفلسطينية وضعت عدة شروط لتنفيذ تفاهمات التهدئة، فيما رفضت سلطات الاحتلال بعضا منها، ولكن الاولى متمسكة بجميع الشروط.

غرفة العمليات المشتركة أكدت في وقت سابق، أن الضامن الوحيد لتنفيذ اتفاقات التهدئة هي صواريخ المقاومة، حيث انها اكدت للوسيط المصري، أن تلكؤ إسرائيل في تنفيذ التفاهمات، يعني الذهاب الفوري إلى مواجهة عسكرية شاملة في قطاع غزة، بل وسيكون هنالك رد فعل قاس من المقاومة لم تعهده إسرائيل طوال تاريخها، ليس فقط على جغرافية جبهة غزة، وانما كل الجبهات مفتوحة أمام قوى المقاومة في المنطقة.

حركة حماس بدورها، املهت الاحتلال الاسرائيلي حتى اليوم الثلاثاء، لتنفيذ اتفاقات التهدئة، والا فإنها ستلجأ الى التصعيد.

المسؤولون الفلسطينيون لا يثقون، بإمكانية التزام الاحتلال في تفاهمات التدئية، لذلك أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن وعودات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل بالوساطة المصرية هي تفاهمات نظرية وغير مكتوبة.

"دنيا الوطن"، استعرضت أراء بعض المحللين السياسيين المصريين حول امكانية تنفيذ تفاهمات التهدئية، وهل الصواريخ فعلا هي الضامن لتنفيذها؟، وخرجت بالتقرير التالي..

أكد محمد جمعة المختص في الشأن الفلسطيني بصحيفة الاهرام المصرية، أن هذه التفاهمات هي أشبه بتفاهمات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمعنى أنها ليست عبارة عن الهدوء مقابل الهدوء، ولا تؤسس للهدوء الذي يمكن من خلاله تنفيذ هدنة طويلة الامد.

واوضح جمعة، أن التفاهمات التي يجري الحديث عنها، تعتمد على تسهيلات تخفف من الاوضاع الانسانية الصعبة داخل قطاع غزة، من استلام بعض الاموال القطرية، وفتح للمعابر وتوسيع مساحة الصيد، وبالتالي هي عبارة عن ترتيبات على المدى القريب فقط ولا ترتقي للمدى البعيد.
 
وقال: "بعد الانتخابات الاسرائيلية، فسيكون هناك استحقاقات آخرى، وبالتالي وضع قطاع غزة حاليا يراوح ما بين التهدئة الهشة والتصعيد المنضبط، فبعد الانتخابات الاسرائيلية بعدة شهور قليلة استبعد ان يستمر الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه، وقد لا نستبعد ان يكون هناك جولة عسكرية أخرى في القطاع".

وفيما اذا كان هناك تصعيد اذا لم تتم التفاهمات، استبعد جمعة أن تكون صواريخ المقاومة هي الضامن الوحيد لتنفيذها، وبالتالي فإن نتنياهو حاليا لن يكون مستعدا لمنح الفلسطينيين أكثر من التسهيلات الحالية، خاصة وانه يواجه منافسين له في الانتخابات.

بدوره، أكد سامح عسكر المحلل السياسي المصري، أن الوسيط الراعي لهذه التفاهمات يحاول بشتى الوسائل، أن ينفذها، وله داعمين اخرين مثل بعض الدول الخليجية المؤيدة لهذه الوساطة.

وأشار عسكر إلى أنه بالرغم من مساعي الوسيط المصري، إلا ان التفاهمات تشهد حالة من عدم الصدق، مستائلا: "لماذا التخفيف عن الحصار وليس فكه بشكل كامل، وبالتالي يجب الحديث عن فك الحصار بشكل كامل وليس التخفيف منه". 

وفي السياق، أكد عسكر أن الاحتلال الاسرائيلي، لن يكون مُجبرا على تنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية المتعلقة بتفاهمات التهدئة، كما أن موازين القوى لا تساعد على اندلاع الحرب بين الطرفين.

أخبار ذات صلة

شاهد: من مسافة صفر.. لحظة إعدام الاحتلال لشهيد قلنديا فجراً

شاهد: من مسافة صفر.. لحظة إعدام الاحتلال لشهيد قلنديا فجراً

قيادي بـ&#34;فتح&#34;: الذي يقترح فيدرالية بين غزة والضفة لا يبحث عن وحدة سياسية

قيادي بـ"فتح": الذي يقترح فيدرالية بين غزة والضفة لا يبحث عن وحدة سياسية

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة بالخطأ

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة بالخطأ

خلال مواجهات في قلنديا..استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

خلال مواجهات في قلنديا..استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

هل ستُعيد وزارة المالية رواتب الموظفين الحكوميين والجرحى المقطوعة في غزة؟

هل ستُعيد وزارة المالية رواتب الموظفين الحكوميين والجرحى المقطوعة في غزة؟

قوات الاحتلال تعيد اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

قوات الاحتلال تعيد اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

بغاز الاحتلال..حالات اختناق في صفوف الهيئة التدريسية وطلبة مدرسة الخليل

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة بالخطأ

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة بالخطأ

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

شاهد.. زرع مليون شجرة جديدة في فلسطين

شاهد.. زرع مليون شجرة جديدة في فلسطين

عياش يهنىء الرئيس التركي بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات البلدية

عياش يهنىء الرئيس التركي بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات البلدية

حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء: سنصعد ان لم يتم الاستجابة لشروط التفاهمات

حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء: سنصعد ان لم يتم الاستجابة لشروط التفاهمات

الاحتلال يغلق طريق رام الله الجلزون وتواجد لجيشه في منطقة البالوع

الاحتلال يغلق طريق رام الله الجلزون وتواجد لجيشه في منطقة البالوع

منوعات

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

محمد صلاح ينشر &#34;صورة عائلية&#34; مع زوجته وابنته

محمد صلاح ينشر "صورة عائلية" مع زوجته وابنته

عربي

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل

مبارك: اسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان

مبارك: اسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان

الحوثيون يقصفون أحياء سكنية في الحديدة

الحوثيون يقصفون أحياء سكنية في الحديدة

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟