شاهد.. زرع مليون شجرة جديدة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنفي ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، أقامت منظمة «العربية لحماية الطبيعة» في العاصمة الأردنية عمان وبمشاركة فلسطينية وعربية واسعة، حفل عشاء تخلله العديد من الفقرات الوطنية.وقال برهوش، رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحماية الطبيعة، فى لقاء لقناة الغد، إن الحملة الأولي هى زراعة مليون شجرة فى فلسطين، والتى بدأت بحلم أن نزرع مليون شجرة مقابل الشجر الذي يقتلعة الاحتلال الاسرائيلي، فتم زرع المليون الأول فى عام 2008، وزاد حماسنا وتم زراعة المليون الآخر فى عام 2014، ونحن الآن فى نصف الطريق فى اتجاة زراعة المليون الثالث.المنظمة استضافت رموزًا للنظال الفلسطيني والعالمي وكان أبرز ضيوف الشرف السيدة اليدا جيفارا ابنة الراحل تشي جيفارا، كما أعلنت عن حملتها لزرع المليون الثالث من الشجر في الأراضي الفلسطينية ردًا على الشجر الذي يقوم الاحتلال بتدميره ونزعه.