عياش يهنىء الرئيس التركي بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات البلدية



وعبر الدكتور "عياش" عن فرحته بفوز الحزب الداعم للقضية الفلسطينية, مذكرا بمواقف الرئيس التركي الذي اعلن اكثر من مرة "إن فلسطين والقدس ليست مجرد قضية أمة أو منطقة أو مدينة، والفلسطينيون رمزٌ لكل المضطهدين حول العالم بسبب الفظائع والمذابح والمظالم التي يتعرضون لها".





وكان الدكتور محمد عياش قد التقى بالرئيس التركي قبل سنوات خلال زيارته إلى رومانيا وتبادلا الحديث وحينها قال أردوغان لعياش : فلسطين في عيوننا، وأنقل تحياتي الحارة إلى الشعب الفلسطيني .



هذا وقد أعلن الرئيس التركي، فوز حزبه العدالة والتنمية بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية وقال أردوغان في خطاب بإسطنبول، "حزبنا حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية، كما فاز تحالف الجمهور في الانتخابات"، مردفا "الخسارة والفوز تقدير شعبنا". وأضاف "ربحنا في بعض البلديات وخسرنا في أخرى، وفي كلتا الحالتين هذه إرادة الشعب وهذه طبيعة الديمقراطية ونحن نحترمها".





وقد تنافس في الانتخابات التركية 12 حزبا، هي العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، وإيي، والشيوعي التركي، والوطن.



رام الله - دنيا الوطنتوجه الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني باسمه وباسم جميع المؤسسات والفعاليات التي يمثلها برسالة تهنئة الى فخامة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان " بمناسبة فوز حزبه ( العدالة والتنمية ) في انتخابات البلدية في تركيا .