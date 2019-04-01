حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الغد: سنصعد ان لم يتم الاستجابة لشروط التفاهمات

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة 13 الاسرائيلية ان حركة حماس هددت بالتصعيد إذا لم تستجيب "إسرائيل" غدا كحد أقصى لشروطها في محادثات التهدئة.وكان الوفد المصري برئاسة اللواء احمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، قد غادر قبل ساعات من قطاع غزة، حيث أجرى خلال زيارته لقاءً مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لبحث التهدئة.