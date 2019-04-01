شؤون فلسطينية

الأحمد: نحن مع التهدئة.. ولكن هذه التهدئة ليست على أساس اتفاق 2014

الأحمد: نحن مع التهدئة.. ولكن هذه التهدئة ليست على أساس اتفاق 2014
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح: "نحن مع التهدئة ولكن هذه التهدئة ليست على اساس اتفاق 2014"، مؤكدا ان المفاوضات المستقبلة لن تتم الا عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الاحمد في لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أن المفاوض وفق وثيقة الوفاق الوطني، هو شأن منظمة التحرير الفلسطينية وليس من شأن الفصائل.

وشدد الاحمد على ضرورة ان تكون فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بعيدة عن تفاهمات التهدئة التي يجري الحديث عنها الان، معتبرا في الوقت ذاته ان حركة حماس تريد أن تكون بديلا عن منظمة التحرير.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال الاحمد: "رغم أن حماس حتى الان تضع العراقيل امام المصالحة، ولكن نحن سنبقي الباب مفتوحا لتنفيذ اتفاق 12/10/2017"، مضيفا: "أنا لا أؤمن بالمصالحة العشائرية، وانما بالمصالحة الحقيقية.

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