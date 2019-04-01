الشرطة الفلسطينية تُطالب المسافرين بتسوية أوضاعهم القضائية قبل السفر

رام الله - دنيا الوطنطالب العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، المواطنين، بتسوية أوضاعهم القضائية قبل السفر.وقال ارزيقات: "في حالة وجود أي مذكرة قضائية أو أمر حبس، أو حتى مخالفة سير صادر بها أمر حبس، يتم تزويد معبر الكرامة بها فوراً".وأضاف: "حرصاً على عدم تشويش عملية السفر، يجب تسوية الأوضاع القضائية".على الإخوة المواطنين ضرورة تسوية أوضاعهم القضائية قبل السفر؛ لأنه في حال وجود أي مذكرة قضائية أو أمر حبس أو حتى مخالفة سير، صادر بها أمر حبس يتم تزويد (معبر الكرامة) بها فوراً، وبالتالي حرصاً على عدم تشويش عملية سفركم ضرورة تسوية أوضاعكم القضائية.