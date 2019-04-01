بعد ساعات من وصوله.. الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة

خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن" أن الوفد الامني المصري، غادر مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.وكان الوفد المصري برئاسة اللواء احمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، قد وصل قبل عدة ساعات الى قطاع غزة، حيث أجرى خلال زيارته لقاءً مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس).