شركة كهرباء غزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

خاص دنيا الوطنأصدرت شركة الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاثنين، تنويها مهماً للمواطنين في شمال القطاع.وقالت كهرباء غزة لـ"دنيا الوطن": "إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بصدد فصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال غداً الثلاثاء الموافق 02/04/2019 من داخل الخط الأخضر".وأوضحت كهرباء غزة، أن "خط البحر، سيفصل غداً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الرابعة عصراً، لزوم أعمال صيانة من الجانب الإسرائيلي".