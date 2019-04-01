شركة كهرباء غزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين
خاص دنيا الوطن
أصدرت شركة الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاثنين، تنويها مهماً للمواطنين في شمال القطاع.
وقالت كهرباء غزة لـ"دنيا الوطن": "إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بصدد فصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال غداً الثلاثاء الموافق 02/04/2019 من داخل الخط الأخضر".
وأوضحت كهرباء غزة، أن "خط البحر، سيفصل غداً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الرابعة عصراً، لزوم أعمال صيانة من الجانب الإسرائيلي".
أصدرت شركة الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاثنين، تنويها مهماً للمواطنين في شمال القطاع.
وقالت كهرباء غزة لـ"دنيا الوطن": "إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بصدد فصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال غداً الثلاثاء الموافق 02/04/2019 من داخل الخط الأخضر".
وأوضحت كهرباء غزة، أن "خط البحر، سيفصل غداً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الرابعة عصراً، لزوم أعمال صيانة من الجانب الإسرائيلي".
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