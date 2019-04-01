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دولي

الولايات المتحدة تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات "أف 35" لتركياتاريخ

الولايات المتحدة تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات "أف 35" لتركياتاريخ
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قامت بتعليق توريدات المعدات الخاصة بمقاتلات "أف 35" إلى تركيا بسبب عزم أنقرة على إتمام صفقة شراء أنظمة "أس 400" الروسية.

وحسب المصادر، فإن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الجانب التركي مؤخرا بتعليق توريدات المعدات الضرورية للتحضير لاستلام تركيا المقاتلات الأمريكية المذكورة.

وأكدت المصادر إلغاء توريد الشحنة الجديدة للمعدات التدريبية وجميع التوريدات الأخرى الخاصة بصفقة "أف 35".

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