الشرطة تقبض على شخصين بشبهة ارتكاب سرقات من داخل المركبات

قبضت الشرطة اليوم، على شخصين مشتبه بهما بارتكاب 20 سرقة من داخل المركبات في رام الله.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت العديد من الشكاوي من قبل المواطنين حول قيام أشخاص مجهولين، بتكسير زجاج مركباتهم، وسرقة ما بداخلها من نقود ومسجلات ولاب توب.





وأضاف البيان، أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص من شرطة المباحث العامة من أجل متابعة، وملاحقة الفاعلين ومن خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم إلقاء القبض على شخصين وهما من خارج محافظة رام الله، مشتبه بهما بارتكاب السرقات، وضبط بحوزتهما مركبة غير قانونية وخلال تفتيشها تم ضبط مفكات وقفازات استخدمت في السرقات.





وأكد البيان توقيف المشتبه بهما، وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن