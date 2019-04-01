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شؤون فلسطينية

تَعَرّف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. هل انتهى الشتاء؟

تَعَرّف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. هل انتهى الشتاء؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي ليث العلامي: إنه من المُتوقع، أن ترتفع قليلاً درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء، مع بقائها دون معدلاتها بحدود 3- 4 درجات مئوية، ويستمر الطقس بارداً بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظل الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق لاسيما الشمالية والساحلية وخاصة قبل الظهر، وتميل الأجواء للاستقرار تدريجياً مساء وليلاً. 

وأكد العلامي في حديث لـ "دنيا الوطن" أنه خلال يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في معظم المناطق مع ظهور لكميات قليلة من السُحب أحياناً.

ومع يوم الخميس تستمر الحرارة بالارتفاع، لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في معظم المناطق نهاراً، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة،  قد ينتج عنها بعض الهطولات المحلية من الأمطار فوق مناطق محدودة. 

وأوضح، أنه تنخفض قليلاً الحرارة الجمعة، مع بقاء الأجواء مستقرة ولطيفه نهاراً وباردة نسبياً ليلاً، وتشير الخرائط الجوية إلى اندفاع سلسلة من الكتل الهوائية الباردة نحو مناطق غرب وجنوب القارة الأوروبية، وبالتالي كنتيجة عكسية يندفع مرتفع جوي الاسبوع المقبل نحو شرق المتوسط وبلاد الشام بما فيها فلسطين، يُسبب ارتفاعات متواصلة على درجات الحرارة وأجواء دافئة مستقرة. 

فيما توقع العلامي، أن يكون هذا المنخفض الحالي الذي تميز بالبرودة الشتوية الكبيرة آخر منخفض في هذا الموسم ، فيما قال لا يُستبعد أيضا بالرغم من ذلك ما تتعرض له البلاد من حالات جوية ماطرة سريعة تكون مع حرارة مرتفعة قليلاً في الربيع، وثبت ذلك إرشيفياً في عدة مواسم ماضية.

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