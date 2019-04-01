وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي ببيت ساحور ستكون 200 سرير

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحة، د. جواد عواد مع السفير الهندي لدى فلسطين صونيل كومار، آخر مستجدات مشروع بناء المستشفى التخصصي الهندي الفلسطيني، والذي سيقام في بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بتكلفة حوالي 40 مليون دولار.جاء ذلك، خلال اجتماع في مكتب الوزير عواد برام الله، اليوم الاثنين، بحضور وكيل الوزارة، د. أسعد الرملاوي، واللجنة التسييرية للمشروع.وقال وزير الصحة: إن مساحة المستشفى، ستكون 17 ألف متر مربع بسعة 200 سير قابلة للزيادة، حيث سيشمل تخصصات الأطفال والخدج والعظام والنسائية والتوليد والجراحة العامة والباطني والطوارئ.وأضاف أنه تم البدء فعلياً بأعمال التصميم للمستشفى، وذلك تمهيداً لطرح عطاء البناء.وأكد وزير الصحة، أن هذا المشروع الحيوي المهم، سيعزز إمكانيات المستشفيات الحكومية بشكل عام، حيث سيضم في أقسامه كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى زيادة عدد الأسرَةِ الحكومية في محافظة بيت لحم.من جهته، أكد السفير الهندي التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة، مضيفاً أن هذا المشروع هو أضخم المشاريع التي قدمتها الحكومة الهندية للحكومة الفلسطينية.