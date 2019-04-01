بسيسو يفتتح مكتبة في الخان الأحمر المهدد بالهدم

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزارة الثقافة ممثلة بالوزير د.إيهاب بسيسو وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "مكتبة الخان الأحمر" ودعمها بمجموعة من كتب الأطفال والكتب الثقافية المتنوعة ظهر اليوم الإثنين.وقال بسيسو في كلمته بالافتتاح :"إن افتتاح مكتبة في الخان الأحمر يأتي للتأكيد على دور الثقافة في تعزيز صمود المواطن على أرضه، ومواجهة السياسات العنصرية للاحتلال، لكونها أحد أبرز وسائل المقاومة، مضيفاً أن الروح والحماس التي دفعت لافتتاح المكتبة هي التي نستطيع من خلالها مقاومة الاحتلال بالكلمة والحرف، والصمود، والعمل التكاملي.وأضاف بسيسو : "القضية هي أكبر من الخان الأحمر.. هي قضية صمود الشعب الفلسطيني التي يجسدها سكان الخان كرسالة، دورنا أن تصل المعرفة إلى كل مكان في فلسطين، في كل مخيم وقرية وتجمع سكاني مشيراً إلى أن افتتاح المكتبة هي خطوة مؤسسة وفاعلة من أجل أبنائنا وبناتنا عبر شراكة استراتيجية وتكاملية في هذا المشروع.وأكد بسيسو على استمرارية دعم المكتبة وتزويدها بالكتب وأهمية توفير بيئة للقراءة واستثمار المعرفة في الصمود، متمنياً أن تمتد هذه المكتبة إلى مكتبة العاصمة دون حواجز وقيود الاحتلال.ويأتي دعم وتفعيل دور المكتبات في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة ضمن أهداف وخطة دائرة المكتبات في وزارة الثقافة، حيث سيتم افتتاح مكتبة في بلدة يطا/الخليل منتصف نيسان الحالي بدعم من الصندوق الثقافي الفلسطيني.