عشراوي تودع ممثل النمسا بمناسبة انتهاء مهامه

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الاثنين، ممثل النمسا لدى دولة فلسطين السيد اندريا ناسي، الذي جاء مودعا بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين، وذلك في مقر المنظمة برام الله.وأشادت عشراوي، بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الفلسطيني والنمساوي، وعبرت عن تقديرها لدور السيد ناسي في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير آليات التعاون والتواصل، كما وثمنت جهوده خلال فترة عمله وتمنت له النجاح في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحثّته على مواصلة العمل على دعم القضية والشعب الفلسطيني في مناصبه اللاحقة.