الديمقراطية: غياب الرد العربي على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشجع لاتباع خطواته



وقالت الجبهة إن ما يشجع رئيس البرازيل، وغيره ممن نقلوا سفاراتهم إلى القدس، أو إعترفوا بها عاصمة لإسرائيل، غياب الرد العملي الرسمي العربي والفلسطيني، والإكتفاء ببيانات الشجب والإستنكار، وتعليق قرارات القمة العربية، وقرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني وتعطيلها.



وختمت الجبهة مؤكدة ضرورة الرد على القرار البرازيلي، وعلى غيره من القرارات المماثلة، بتوفير الدعم السياسي والمادي والمعنوي لأهلنا في القدس في مواجهة الحصار والإحتلال ومشاريع التهويد، والإرتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والقومية في سياسات عملية، يكون من شأنها أن تصون القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما تحتله من مكانة مميزة في وجدان مليارات المسلمين والمسيحيين.



رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الرئيس البرازيلي إفتتاح قنصلية تجارية لبلاده في القدس المحتلة، في سياق الإلتحاق بسياسة إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.