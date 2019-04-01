شؤون فلسطينية

الثوابتة: التسهيلات المقدمة للفلسطينيين متفق عليها مع الفصائل والمقاومة العسكرية تقوم بدورها

الثوابتة: التسهيلات المقدمة للفلسطينيين متفق عليها مع الفصائل والمقاومة العسكرية تقوم بدورها
رام الله - دنيا الوطن
أكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أي تسهيلات تُقدم للشعب الفلسطيني، لا تتطلب مقايضات أو مساومات سياسية، فهي حقوق ثابتة له ومتفق عليها مع كل القوى والفصائل.

واشار الثوابتة في تصريحات له عبر قناة (فلسطين اليوم)، إلى أن المقاومة بشكلها العسكري تقوم بدورها، الشعب الفلسطيني بنضاله ومقاومته الشعبية ايضا يقوم بدوره.

وفي السياق ذاته، بين الثوابتة ان الشعب الفلسطيني يقاوم بكل شكل ووسيلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي السجون؛ حتى ينال استقلاله وتحرره.

وقال: "في مسيرات العودة توحدت الجماهير والبنادق"، مضيفا: "نحن  في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، أبوابنا مفتوحة أمام الجميع للإستفادة من أي خبرة أو فكرة نطور من خلالها ونراكم عليها .

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