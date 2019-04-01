شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

الأورومتوسطي: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين تقريرًا يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر شباط/ فبراير 2019، مستعرضًا التصاعد الواضح في الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان الفلسطينيين، كالإبعاد التعسفي عن المسجد الأقصى والاحتجاز والاعتقال، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها، فضلًا عن الاعتداء على حق الفلسطينيين في العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وما تمثّله تلك الحوادث من انتهاكات جسيمة للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين فيها.

وقال الأورومتوسطي في تقريره والذي حمل عنوان "ممنوعون من الصلاة.. إسرائيل تواصل تقييد الحق في حرية العبادة للمسلمين في القدس" إنّ شهر شباط شهد تأكيدًا على السياسات الإسرائيلية المتعمدة بحق الفلسطينيين في القدس، إذ يرصد التقرير حالات الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات بحقهم تحت حجج واهية، وحالات دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وترويع ساكنيها واعتقال بعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، وسياسات التضييق وتقييد الحريات ومنعهم بكل السبل من ممارسة أنشطتهم الدينية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف الأورومتوسطي أنّ التقرير سلّط الضوء بشكل خاص على الأحداث التي شهدتها منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، وما رافقها من اعتداء على المصلين والتضييق على حرياتهم الدينية، حيث وثّق التقرير إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لنحو 12 ساعة على خلفية الأحداث، وعرض شهادات وصور لعشرات المصلّين الذين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز والإبعاد بسبب مشاركتهم في الأحداث.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس سياسة تعسفية قاسية تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس فيما يتعلق ببيوتهم ومساكنهم، إذ تسعى إلى تهجيرهم من خلال الامتناع عن إصدار رخص للبناء، وهدم منازلهم ومحالهم التجارية.

ويرصد التقرير استمرار بلدية الاحتلال في القدس خلال شهر فبراير/شباط 2019 بتوزيع إخطارات الهدم، وتنفيذ أوامر الهدم لعدة عقارات يسكنها الفلسطينيّون شرقي القدس؛ بحجة البناء بدون استصدار رخص قانونية، وقد شملت هذه الحملة هدم منازل في بلدتي "بيت حنينا" و"جبل المكبر" وغيرهما.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في القدس تمثل انتهاكًا لحقوقهم في العيش الكريم، واعتداء على حقوقهم المدنية والسياسية والدينية، وتعديًا على القوانين الدولية التي تحظر ارتكاب تلك الانتهاكات.

ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها، وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات فورية لحماية الوضع القانوني للمدينة المقدسة، واعتبار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في المدينة تعسفية وواجبة الإلغاء.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي ببيت ساحور ستكون 200 سرير

وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي ببيت ساحور ستكون 200 سرير

بسيسو يفتتح مكتبة في الخان الأحمر المهدد بالهدم

بسيسو يفتتح مكتبة في الخان الأحمر المهدد بالهدم

عشراوي تودع ممثل النمسا بمناسبة انتهاء مهامه

عشراوي تودع ممثل النمسا بمناسبة انتهاء مهامه

الديمقراطية: غياب الرد العربي على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشجع لاتباع خطواته

الديمقراطية: غياب الرد العربي على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشجع لاتباع خطواته

الثوابتة: التسهيلات المقدمة للفلسطينيين متفق عليها مع الفصائل والمقاومة العسكرية تقوم بدورها

الثوابتة: التسهيلات المقدمة للفلسطينيين متفق عليها مع الفصائل والمقاومة العسكرية تقوم بدورها

زيارة سرية لرئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي لمصر من أجل التهدئة

زيارة سرية لرئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي لمصر من أجل التهدئة

الجهاد: مواقف الرئيس البرازيلي تجاه القدس متجردة عن القيم وانحياز للباطل

الجهاد: مواقف الرئيس البرازيلي تجاه القدس متجردة عن القيم وانحياز للباطل

أبو زهري: سلوك السلطة تجاه الشهداء والأسرى والجرحى يعكس التمييز ضد غزة

أبو زهري: سلوك السلطة تجاه الشهداء والأسرى والجرحى يعكس التمييز ضد غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي ببيت ساحور ستكون 200 سرير

وزير الصحة: سعة المستشفى الهندي ببيت ساحور ستكون 200 سرير

بسيسو يفتتح مكتبة في الخان الأحمر المهدد بالهدم

بسيسو يفتتح مكتبة في الخان الأحمر المهدد بالهدم

عشراوي تودع ممثل النمسا بمناسبة انتهاء مهامه

عشراوي تودع ممثل النمسا بمناسبة انتهاء مهامه

الديمقراطية: غياب الرد العربي على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشجع لاتباع خطواته

الديمقراطية: غياب الرد العربي على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشجع لاتباع خطواته

الأورومتوسطي: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

الأورومتوسطي: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

أبو زهري: سلوك السلطة تجاه الشهداء والأسرى والجرحى يعكس التمييز ضد غزة

أبو زهري: سلوك السلطة تجاه الشهداء والأسرى والجرحى يعكس التمييز ضد غزة

وحدات القمع تقتحم قسم 5 بسجن النقب وتجري عمليات تفتيش

وحدات القمع تقتحم قسم 5 بسجن النقب وتجري عمليات تفتيش

مصرع طفلة في حادث سير جنوب قلقيلية

مصرع طفلة في حادث سير جنوب قلقيلية

منوعات

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

محمد صلاح ينشر &#34;صورة عائلية&#34; مع زوجته وابنته

محمد صلاح ينشر "صورة عائلية" مع زوجته وابنته

بعد اعتباره &#34;أخطر من الإرهاب&#34;.. &#34;تعري&#34; محمد رمضان يصل البرلمان المصري

بعد اعتباره "أخطر من الإرهاب".. "تعري" محمد رمضان يصل البرلمان المصري

عربي

مبارك: اسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان

مبارك: اسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان

الحوثيون يقصفون أحياء سكنية في الحديدة

الحوثيون يقصفون أحياء سكنية في الحديدة

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري