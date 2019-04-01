زيارة سرية لرئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي لمصر من أجل التهدئة

رام الله - دنيا الوطنكشفت الإذاعة الاسرائيلية العامة عن الجهود الرسمية في سبيل الوصول إلى تهدئة مع قطاع غزة، تسبق الأحداث الأخيرة والتصعيد في آذار/مارس المنصرم.حيث تم الكشف عن أن مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي في الاحتلال (هيئة ملحقة بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو) قام الشهر الماضي شباط/ فبراير بزيارة سرية إلى القاهرة وأجرى محادثات تتعلق بالتأسيس لهدنة، وقالت الإذاعة إن تفاصيل الزيارة وما دار فيها وما تم الاتفاق عليه مع المصريين ما يزال محظورًا من النشر.وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن محادثات بن شبات كانت تهدف إلى توحيد الجهود نحو الهدنة وتشكل جزءًا من الاتصالات المستمرة بين "إسرائيل" وحماس من خلال الوسيط المصري.