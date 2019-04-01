الجهاد: مواقف الرئيس البرازيلي تجاه القدس متجردة عن القيم وانحياز للباطل

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الاسلامي، المواقف السياسية لحكومة ورئيس البرازيل تجاه القدس والقضية الفلسطينية، معتبرة زيارته وتصريحاته نفاقا سياسيا، متجردا عن القيم، وانحيازا للباطل على حساب الحق الفلسطيني الثابت.واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها مصعب البريم، أن هذه المواقف تتناقض مع نبض ومواقف الشعب البرازيلي تاريخيا وسياسيا وانسانيا، داعيا للتراجع عن هذه المواقف وعدم التساوق مع إرهاب الاحتلال.وقال البريم: "احتماء الاحتلال بهذه المواقف لن يغير من هوية القدس ولن يمد في عمر الاحتلال ولن ينال من صمود شعبنا ومقاومته في وجه الاحتلال".ودعا الناطق باسم الجهاد، لتشكيل جبهة عربية اسلامية وانسانية، لحماية الرواية الفلسطينية، ومواجهة مساعي الاحتلال الرامية الى تشكيل شبكة أمان ومظلة دولية لتبرير وتشريع إرهابه بحق الشعب الفلسطيني وقضيته.