أبو زهري: سلوك السلطة تجاه الشهداء والأسرى والجرحى يعكس التمييز ضد غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري ان سلوك السلطة تجاه ملف الشهداء والأسرى والجرحى يعكس سياسة التمييز ضد غزة.
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري ان سلوك السلطة تجاه ملف الشهداء والأسرى والجرحى يعكس سياسة التمييز ضد غزة.
وأكد أبو زهري في تغريدة له عبر تويتر أن السلطة الوطنية تصرف رواتب كامله في الضفة بينما تقطع رواتب المئات من هؤلاء الأبطال في غزة على حد قوله.
واوضح ابو زهري أن المقطوعة رواتبهم هم 2790 أسرة شهيد وجريح 442 اسير ومحرر.
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