إعلام معبر رفح: لا يوجد عطلة على عمل المعبر بمناسبة الاسراء والمعراج





وتواصل السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري أمام المسافرين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، بهدف رفع المعاناة التي يعانونها نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل سلطات الاحتلال.









خاص دنيا الوطنأكد وائل أبو عمر مدير الاعلام في معبر رفح البري، أن العمل على المعبر يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، سيكون بشكل طبيعي.وأشار أبو عمر في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى انه لا يوجد عطلة على عمل معبر رفح بمناسبة الاسراء والمعراج.