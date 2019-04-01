مصرع طفلة في حادث سير جنوب قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة (عام ونصف) مصرعها مساء اليوم الاثنين، في حادث سير وقع جنوب مدينة قلقيلية.أفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع طفلة (عام ونصف)، مساء اليوم الاثنين، في حادث سير وقع بين مركبتين في بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية توجهت الى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.