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الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة وملادينوف يغادره

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة وملادينوف يغادره
خاص دنيا الوطن
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الامني المصري، وصل قبل قليل، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.

وترأس الوفد الامني المصري، اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية.

إلى ذلك، أكد المصدر ذاته، أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط، غادر في وقت سابق من اليوم، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز.

وكان الوفد المصري قد التقى أول أمس السبت، قيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس، برئاسة يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة.

وبعد لقائه بقيادة حركة حماس، غادر الوفد، قطاع غزة، متوجها الى اسرائيل، ليعود قبل قليل مرة اخرى الى القطاع.

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