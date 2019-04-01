مادورو: تعرضنا لهجمات كهرومغناطيسية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن سبب حوادث انقطاع الكهرباء الأخيرة في بلاده، هو ان هجمات كهرومغناطيسية تعرضت لها محطة التوليد الرئيسية في فنزويلا، دون أن يسمي الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات.وقال مادورو في كلمة للشعب أمس الأحد: "كان ذلك هجمات كهرومغناطيسية، ألحقت ضررا بخطوط نقل الكهرباء... هناك تحقيق يجري في حالات الاختراق المحتملة لشبكة الكهرباء في البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وشهدت مختلف مناطق فنزويلا انقطاعا شاملا للكهرباء مساء السبت، ألقت السلطات مسؤوليته على هجمات جديدة استهدفت منشآت المنظومة الكهربائية الوطنية.