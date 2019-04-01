دولي

أوكرانيا تعلن عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة

أوكرانيا تعلن عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، أن البلاد ستشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فشل أي من المرشحين في الحصول على 50% من أصوات الناخبين في اقتراع الأحد.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات تاتيانا سليباتشوك إن مؤسستها تواجه الآن مهمة تنظيم اقتراع جديد في غضون فترة زمنية قصيرة، حيث يتوقع إجراء الجولة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، أي في 21 نيسان/أبريل الحالي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحسب نتائج الانتخابات الأولية بعد فرز نحو 60% من الأصوات حتى اللحظة، يتصدر المرشحين الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، الذي حصل على حوالي 30% من الأصوات، يليه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستعرض بعثة المراقبين الدوليين تقريرا يتضمن تقييمها لانتخابات أمس، التي منعت السلطات الأوكرانية فيها المراقبين من روسيا حضورها، وحرمت نحو 2,5 مليون مواطن أوكراني مقيمين في روسيا من التصويت برفضها فتح مراكز اقتراع في روسيا.

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