إغلاق عياد الوكالة "بيت حانون" حتى إشعار أخر بعد الإعتداء على مديرها ونائبته

قام أحد المواطنين، اليوم الإثنين، بالإعتداء الجسدي على مدير عيادة "بيت حانون" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، ونائبته، كما قام بتكسير بعض أثاث المكتب وجهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل.





وأعلن مديرعمليات وكالة الأنروا ماتيوس شمالي، إغلاق عيادة الوكالة "بيت حانون"، حتى إشعار أخر، بعد الإعتداء على الكادر الطبي، من أحد المراجعين دون سبب واضح.





ويتواجد مديرعيادة بيت حانون الدكتور توفيق الجعبري، في مستشفى بيت حانون،حيث يعاني من كدمات في الوجه والم في الصدر.





بناء على ما حدث، أصدر اتحاد الموظفين وكالة الغوث الدولية في غزة، بيان شجب واستنكار، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه، وكان كالتالي:





لقد تلقينا اليوم الاثنين الموافق 1/4/2019 ببالغ الغضب والاستياء نبأ الاعتداء على زميلينا مدير عيادة بيت حانون ونائبته، أثناء تأديتهما واجبهما اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإننا في اتحاد الموظفين نستنكر وبشدة لهذا الحادث المؤسف والاعتداء الغاشم ، وإذ نأسف لهذا الحادث نؤكد أن كرامة موظفينا خط أحمر ويجب أن تكون مصونة، وإننا نؤكد على ما يلي:





1. نطالب إدارة الوكالة بالوقوف عند مسئولياتها ومتابعة القضية مع الجهات المسئولة.





2. نطالب إدارة الوكالة بالوقوف إلى جانب موظفيها وعمل كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية لهم.





3. نطالب الشرطة الفلسطينية بالضرب بيد من حديد وإنزال أقصى العقوبات بكل من تسول له نفسه بالاعتداء على حرمة مؤسسات وكالة الغوث الدولية والعاملين فيها.





4. طالب المجتمع المحلي من وجهاء ومخاتير التعاون مع مؤسسات وكالة الغوث لما فيه مصلحة شعبنا.





5. تعليق العمل في عيادة بيت حانون بشكل كامل غداً الثلاثاء الموافق 2/4/2019 واعتصام موظفيها داخل مقر العيادة.

خاص دنيا الوطن