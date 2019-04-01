الحوثيون يقصفون أحياء سكنية في الحديدة





وقصف الحوثيون مجمع إخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة، وهو مقر لقاءات الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مع رئيس فريق المراقبين الدوليين بعدد من قذائف الهاون، مما اسفر عن اصابة 10 مدنيين.



رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة الحديدة غربي اليمن اشتباكات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين جماعات الحوثي وقوات المقاومة المشتركة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار الذي بدأه المتمردون.وقالت مصادر محلية إن الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً من داخل الأحياء السكنية، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، لتندلع مواجهات بين الطرفين استمرت حتى فجر اليوم، باتجاه منصة 22 مايو وسوق الحلقة وشرق مطار الحديدة ومناطق أخرى شمال شرقي مدينة الحديدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).