عضو بالكنيست: من المستحيل التغلب على حماس دون توغل بري

أكد موتي يوغيف عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، والثالث على قائمة الأحزاب اليمينية، أنه من المستحيل التغلب على حماس بدون أرجل على الأرض"، ويقصد بذلك توغل بري ودخول للجنود إلى غزة.



واشار يوغيف إلى أن زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت لن يكون وزيراً للجيش، بحسب ما نقلته القناة السابعة الاسرائيلية..



وعلق المسؤول الاسرائيلي على ما أورده بينت في خطته بعد تعيينه وزيراً للجيش، أنه لن يرسل جنوده إلى غزة، بالقول: "كل شخص لديه خبرة عسكرية يعلم أنه من أجل اتخاذ قرار فإن عليه أن يدفع ثمناً".



وقال: "يجب أن يتمتع وزير الجيش الصالح أولاً بخبرة عسكرية ومعرفة واسعة وإحساس بالمسؤولية".



رام الله - دنيا الوطن