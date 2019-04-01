المواصلات بغزة: أسعار دروس تعليم السياقة لم تتغير

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة النقل والمواصلات، بقطاع غزة، صحة الأنباء حول رفع أسعار دروس تعليم السياقة التي يتلقاها الطلبة الراغبين بالحصول على رخص القيادة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكدت الوزارة، أن أسعار الدروس في مدارس تعليم السياقة لم تتغير.