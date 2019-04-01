شؤون فلسطينية

حماس تستنكر زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الاحتلال

حماس تستنكر زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بأشد العبارات، زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لدولة الاحتلال، معتبرة ذلك أنها لم تتجاوز الموقف التاريخي للشعب البرازيلي الداعم للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال فقط، ولكن أيضا انتهكت الأعراف والقوانين الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، والتي تمثلت في زيارة حائط البراق بصحبة رئيس وزراء الاحتلال، والتي تعتبر اعترافا بشرعيته، وكذلك النية بفتح مكتب تجاري للبرازيل بالقدس.

وطالبت حماس في بيان لها، البرازيل بالتراجع الفوري عن هذه السياسية المخالفة للشرعية الدولية، والمناقضة للموقف التاريخي للشعب البرازيلي خاصة، وشعوب أمريكا اللاتينية عامة.

وطالبت الحركة، البرازيل بالتراجع الفوري، عن هذه السياسة المخالفة للشرعية الدولية، والمناقضة للموقف التاريخي للشعب البرازيلي خاصة ، مؤكدة أن هذه السياسة لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وتهدد علاقة البرازيل مع الأمتين العربية والإسلامية.

في السياق، دعت الحركة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للضغط على البرازيل للتراجع عن سياستها الداعمة للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

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